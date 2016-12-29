Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +2° (карта)

08:03, 29 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 29 декабря в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на юге - до +2°.

Reuters
Reuters

В столице сегодня без осадков, днем 0°. Ветер северный, до 6.2 м/с.

Во Львове 29 декабря облачно с прояснениями, температура воздуха днем -1°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем -1°. Ветер северный, до 4.3 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг переменная облачность. Температура -3°. Ветер северный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +1°, ветер северный, до 8.9 м/с.

УНИАН
На юге до +1° /  УНИАН

В Харькове пасмурно. Температура до 0°, ветер переменный, слабый.

На автодорогах Украины сегодня пройдет снег, завтра без осадков

В Симферополе сегодня ожидается снегопад. Температура днем 0°. Ветер северо-восточный, до 10.9 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха 0°. Ветер переменный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем 0°. Ветер северный и северо-восточный, до 8.3 м/с.

В Краматорске в четверг без осадков, днем +1°. Ветер юго-западный, слабый.

В Северодонецке ожидается переменная облачность, температура днем +1°. Ветер юго-западный, до 4.4 м/с.

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