Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +2° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 29 декабря в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на юге - до +2°.
В столице сегодня без осадков, днем 0°. Ветер северный, до 6.2 м/с.
Во Львове 29 декабря облачно с прояснениями, температура воздуха днем -1°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем -1°. Ветер северный, до 4.3 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг переменная облачность. Температура -3°. Ветер северный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +1°, ветер северный, до 8.9 м/с.
В Харькове пасмурно. Температура до 0°, ветер переменный, слабый.
На автодорогах Украины сегодня пройдет снег, завтра без осадков
В Симферополе сегодня ожидается снегопад. Температура днем 0°. Ветер северо-восточный, до 10.9 м/с.
В Днепре без осадков. Температура воздуха 0°. Ветер переменный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем 0°. Ветер северный и северо-восточный, до 8.3 м/с.
В Краматорске в четверг без осадков, днем +1°. Ветер юго-западный, слабый.
В Северодонецке ожидается переменная облачность, температура днем +1°. Ветер юго-западный, до 4.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+30°... +20°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+29°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+29°... +15°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+29°... +16°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+27°... +18°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°