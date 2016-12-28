В Киеве завтра без осадков, днем до 0°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 29 декабря, в столице без осадков, температура воздуха днем до 0°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -2°.

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Ветер северный, до 6.2 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:58, а зайдет в 16:02.

Как сообщал УНИАН, в 29 декабря в Украине практически без осадков. В Винницкой области ночью до -12°.

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