В Неваде произошло землетрясение магнитудой 5,7

16:00, 28 декабря 2016
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В среду, 28 декабря, в американском штате Невада произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Flickr, Matt Katzenberger
В Неваде произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 29 километрах на северо-запад от города Хоторн. Очаг землетрясения залегал на глубине 8,2 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, 25 декабря в Чили произошло землетрясение магнитудой 7,7. Власти страны объявили об угрозе цунами и эвакуации людей из южных прибрежных районов. В результате землетрясения никто не пострадал. 

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