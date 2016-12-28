В Украине завтра практически без осадков, в Винницкой области ночью похолодает до -12° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 29 декабря, практически по всей Украине без осадков, снег обещают на юге, а также в Хмельницкой и Черновицкой областях.
В Киеве завтра ожидается переменная облачность, ночью -5°, днем 0°. Ветер северный, до 6.2 м/с.
Во Львове 29 декабря осадков не будет, ночью -6°, днем -1°. Ветер северный и северо-западный, до 4.4 м/с.
В Луцке завтра температура воздуха ночью -5°, днем -1°. Ветер северный, слабый.
В Виннице в четверг температура ночью -12°, днем -3°. Ветер северный, до 5.3 м/с.
Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью -3°, днем +1°, ветер северный, свежий.
В Харькове температура ночью -4°, днем 0°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.
В Днепре завтра без осадков. Температура ночью -3°, днем 0°. Ветер переменный, умеренный.
На автодорогах Украины сегодня пройдет снег, завра без осадков
В Симферополе завтра пройдет снег. Температура ночью -3°, днем 0°. Ветер северо-восточный, до 10.9 м/с.
Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью -3°, днем 0°. Ветер северный и северо-восточный, до 8.3 м/с.
В Краматорске переменная облачность, температура ночью -3°, днем +1°, ветер переменный, слабый.
В Северодонецке завтра будет пасмурно. Температура ночью -4°, днем +1°. Ветер переменный, до 4.1 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+30°... +20°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+29°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+29°... +15°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+29°... +16°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+27°... +18°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°