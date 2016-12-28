В Украине завтра практически без осадков, в Винницкой области ночью похолодает до -12° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 29 декабря, практически по всей Украине без осадков, снег обещают на юге, а также в Хмельницкой и Черновицкой областях.

В Украине в четверг практически не предвидится осадков / pixabay.com

В Киеве завтра ожидается переменная облачность, ночью -5°, днем 0°. Ветер северный, до 6.2 м/с.

Во Львове 29 декабря осадков не будет, ночью -6°, днем -1°. Ветер северный и северо-западный, до 4.4 м/с.

В Луцке завтра температура воздуха ночью -5°, днем -1°. Ветер северный, слабый.

В Виннице в четверг температура ночью -12°, днем -3°. Ветер северный, до 5.3 м/с.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью -3°, днем +1°, ветер северный, свежий.

В Харькове температура ночью -4°, днем 0°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

В Днепре завтра без осадков. Температура ночью -3°, днем 0°. Ветер переменный, умеренный.

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В Симферополе завтра пройдет снег. Температура ночью -3°, днем 0°. Ветер северо-восточный, до 10.9 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью -3°, днем 0°. Ветер северный и северо-восточный, до 8.3 м/с.

В Краматорске переменная облачность, температура ночью -3°, днем +1°, ветер переменный, слабый.

В Северодонецке завтра будет пасмурно. Температура ночью -4°, днем +1°. Ветер переменный, до 4.1 м/с.

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