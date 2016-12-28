Из-за урагана закрыли мост, соединяющий Данию со Швецией

Мост через пролив Эресунн, соединяющий Данию со Швецией, был закрыт 26 декабря из-за урагана.

Мост, соединяющий Данию со Швецией / dezeen.com

Вантовый мост длиной почти 8 километров, который соединяет столицу Дании Копенгаген и шведский город Мальме, был закрыт в обоих направлениях до утра вторника, сообщает Euronews.

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Шторм "Барбара" ("Урд") также вызвал хаос в движении паромов. В частности, компания Scandlines превентивно отменила все отправления из порта Гедсер на датском острове Фальстер до Ростока в Германии.

Напомним, ураган "Барбара", который обрушился на Шотландию, привел к отключениям электроэнергии, перебоям в движении транспорта и закрытию школ.