Из-за урагана закрыли мост, соединяющий Данию со Швецией

14:32, 28 декабря 2016
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Мост через пролив Эресунн, соединяющий Данию со Швецией, был закрыт 26 декабря из-за урагана.

dezeen.com
Мост, соединяющий Данию со Швецией / dezeen.com

Вантовый мост длиной почти 8 километров, который соединяет столицу Дании Копенгаген и шведский город Мальме, был закрыт в обоих направлениях до утра вторника, сообщает Euronews.

На Канаду надвигается снежный шторм

Шторм "Барбара" ("Урд") также вызвал хаос в движении паромов. В частности, компания Scandlines превентивно отменила все отправления из порта Гедсер на датском острове Фальстер до Ростока в Германии.

Напомним, ураган "Барбара", который обрушился на Шотландию, привел к отключениям электроэнергии, перебоям в движении транспорта и закрытию школ.

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