На автодорогах Украины сегодня пройдет снег, завтра без осадков

13:00, 28 декабря 2016
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В среду на популярных украинских маршрутах пройдет снег, в четверг - без осадков. Теплее всего будет на юге - до +5°.

На автодорогах Украины сегодня пройдет снег / УНИАН
На автодорогах Украины сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса местами пройдет снег. Температура +1°… +5°. Завтра на этом маршруте температура до +1°, практически без осадков.

В Украине сегодня пройдет снег, на юге температура до +4° (карта)

На трассе Киев - Ужгород ожидается снегопад, температура в дороге -3° … +2°. В чевтерг на этом маршруте без осадков, температура до -5°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +2°, местами пройдут дожди и снег. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до 0°.

В направлении Харькова синоптики прогнозируют осадки. Температура в дороге до +2°. 29 декабря на этом направлении облачно с прояснениями, температура -1°… 0°.

По маршруту Киев - Черновцы пройдет снег, +1° … +2°. По данному направлению в четверг в Черновицкой области снегопад, температура до -3°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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