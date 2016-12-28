На автодорогах Украины сегодня пройдет снег, завтра без осадков
В среду на популярных украинских маршрутах пройдет снег, в четверг - без осадков. Теплее всего будет на юге - до +5°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса местами пройдет снег. Температура +1°… +5°. Завтра на этом маршруте температура до +1°, практически без осадков.
В Украине сегодня пройдет снег, на юге температура до +4° (карта)
На трассе Киев - Ужгород ожидается снегопад, температура в дороге -3° … +2°. В чевтерг на этом маршруте без осадков, температура до -5°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +2°, местами пройдут дожди и снег. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до 0°.
В направлении Харькова синоптики прогнозируют осадки. Температура в дороге до +2°. 29 декабря на этом направлении облачно с прояснениями, температура -1°… 0°.
По маршруту Киев - Черновцы пройдет снег, +1° … +2°. По данному направлению в четверг в Черновицкой области снегопад, температура до -3°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+29°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+30°... +20°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+29°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+29°... +15°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+29°... +16°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+27°... +18°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°