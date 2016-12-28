В Канаде из-за сильного ветра тысячи человек остались без электричества

В канадской провинции Квебек из-за сильного ветра и ледяного дождя около 16 тысяч потребителей остались без электричества.

Непогода в Канаде / Reuters

Ветви деревьев покрылись льдом и падали на линии электропередач, сообщает CBC News.

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На данный момент без электроэнергии остаются приблизительно 1200 пользователей.

Ледяной дождь начался около 17:00 понедельника. Непогода затруднила движение на автодорогах. Кроме того, в Международном аэропорту им. Пьера Эллиота Трюдо в Монреале отменили или перенесли несколько рейсов.

Напомним, из-за ураганов в Польше были обесточены 97 тысяч домов.