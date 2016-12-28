Сегодня, 28 декабря, в Киеве ожидается гололедица.

КГГА предупреждает о гололедице на дорогах Киева / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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В КГГА призывают водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города.

Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Напомним, в среду, 28 декабря, во многих областях Украины ожидается сильный ветер.