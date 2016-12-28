КГГА предупреждает о гололедице на дорогах Киева

11:31, 28 декабря 2016
799
0

Сегодня, 28 декабря, в Киеве ожидается гололедица.

КГГА предупреждает о гололедице на дорогах Киева / УНИАН
КГГА предупреждает о гололедице на дорогах Киева / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В Киеве сегодня днем до +1°, пройдет снег

В КГГА призывают водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города.

Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Напомним, в среду, 28 декабря, во многих областях Украины ожидается сильный ветер.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине завтра местами пройдут грозы, жара до +32° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут грозы, жара до +32° (видеопрогноз)
В Японии число жертв землетрясения достигло пяти В Японии число жертв землетрясения достигло пяти
Крушение парома в Индонезии: 190 человек пропали без вести (фоторепортаж) Крушение парома в Индонезии: 190 человек пропали без вести (фоторепортаж)
Резкое похолодание после адской жары: синоптик рассказала о погоде на выходных Резкое похолодание после адской жары: синоптик рассказала о погоде на выходных
Колорадо засыпало огромным градом размером с теннисный мяч (фото, видео) Колорадо засыпало огромным градом размером с теннисный мяч (фото, видео)
В Киеве сегодня без осадков, температура до +28° В Киеве сегодня без осадков, температура до +28°
В Украине сегодня без осадков, на юге до +34° (карта) В Украине сегодня без осадков, на юге до +34° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 30 °
Небольшая облачность и лёгкий дождик
Погода Стерлинг
80 %
756 мм
4.0 м/с
73 %
Лента новостей