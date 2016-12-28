После наводнения в Австралии пропали 6 туристов
Шесть человек пропали без вести после наводнения в Австралии, вызванного проливными дождями.
Среди пропавших есть младенец, сообщает BBC.
В Индонезии из-за наводнения эвакуировали более 100 тысяч человек
Наводнения сделали проезд по автодорогам невозможным, поэтому для поиска пропавших людей полиция использует вертолеты.
Сильные ливни начались в регионе в понедельник, 26 декабря. Тогда выпало 232 мм осадков, что превышает месячный рекорд декабря почти в два раза. Спасателям пришлось эвакуировать несколько десятков жителей.
Отметим, рекордное количество осадков, выпавшее в Австралии, привело к закрытию популярного национального парка "Улуру".
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