После наводнения в Австралии пропали 6 туристов

10:28, 28 декабря 2016
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Шесть человек пропали без вести после наводнения в Австралии, вызванного проливными дождями. 

Наводнение в Австралии / Reuters
Наводнение в Австралии / Reuters

Среди пропавших есть младенец, сообщает BBC.

В Индонезии из-за наводнения эвакуировали более 100 тысяч человек

Наводнения сделали проезд по автодорогам невозможным, поэтому для поиска пропавших людей полиция использует вертолеты.

Сильные ливни начались в регионе в понедельник, 26 декабря. Тогда выпало 232 мм осадков, что превышает месячный рекорд декабря почти в два раза. Спасателям пришлось эвакуировать несколько десятков жителей.

Отметим, рекордное количество осадков, выпавшее в Австралии, привело к закрытию популярного национального парка "Улуру".

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