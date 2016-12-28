В среду, 28 декабря, во многих областях Украины ожидается сильный ветер.

В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 28 декабря в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице.

Напомним, в среду, 28 декабря, практически по всей стране пройдет снег. Теплее будет на юге - до +4°.