В Украине объявили штормовое предупреждение

09:24, 28 декабря 2016
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В среду, 28 декабря, во многих областях Украины ожидается сильный ветер.

В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН
В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на западе до +6°

"По прогнозам Укргидрометцентра, 28 декабря в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице.

Напомним, в среду, 28 декабря, практически по всей стране пройдет снег. Теплее будет на юге - до +4°.

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