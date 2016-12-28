В ГСЧС подтвердили ночное землетрясение, докатившееся из Румынии в Украину (видео)
28 декабря около 01 часа 21 минуты в южных районах Одесской области г. Измаил, Рени, Болград, а также в Одессе зафиксированы незначительные толчки землетрясения (в течение 20-30 секунд) примерно силой 2-3 балла по шкале Рихтера.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Пока информации о пострадавших людях и разрушениях зданий нет.
Отмечается, что эпицентр землетрясения – восточная часть Румынии, горы Вранча, возле г. Липша.
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В эпицентре землетрясения сила толчков зафиксирована в 6 баллов по шкале Рихтера, магнитуда 5,5 баллов на глубине 95 км. Повторных толчков не зафиксировано.
По информации Государственного космического агентства Украины, местность гор Вранча является характерной для таких явлений.
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Как сообщала Погода УНИАН, последствия подземных толчков ощутили жители Одессы, Кривого Рога, Киева, Хмельницкого, Черновцов и других городов.
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