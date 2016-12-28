В ГСЧС подтвердили ночное землетрясение, докатившееся из Румынии в Украину (видео)

09:02, 28 декабря 2016
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28 декабря около 01 часа 21 минуты в южных районах Одесской области г. Измаил, Рени, Болград, а также в Одессе зафиксированы незначительные толчки землетрясения (в течение 20-30 секунд) примерно силой 2-3 балла по шкале Рихтера.

/ news.pn
Румынское землетрясение докатилось до Украины / news.pn

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Пока информации о пострадавших людях и разрушениях зданий нет.

Отмечается, что эпицентр землетрясения – восточная часть Румынии, горы Вранча, возле г. Липша.

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В эпицентре землетрясения сила толчков зафиксирована в 6 баллов по шкале Рихтера, магнитуда 5,5 баллов на глубине 95 км. Повторных толчков не зафиксировано.

По информации Государственного космического агентства Украины, местность гор Вранча является характерной для таких явлений.

Как сообщала Погода УНИАН, последствия подземных толчков ощутили жители Одессы, Кривого Рога, Киева, Хмельницкого, Черновцов и других городов.

 

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