В Киеве сегодня днем до +1°, пройдет снег

08:30, 28 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 28 декабря в столице днем до +1°, ожидается снегопад.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -2°. Ветер западный и северо-западный, до 8.3 м/с.

На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на западе до +6°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:01.

Как сообщал УНИАН, в среду, 28 декабря, практически по всей старне пройдет снег. Теплее всего будет на юге - до +4°.

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