В Украине сегодня пройдет снег, на юге температура до +4° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 28 декабря, практически по всей стране пройдет снег. Теплее всего будет на юге - до +4°.

Reuters

В столице сегодня пройдет снег, днем +1°. Ветер западный и северо-западный, до 8.3 м/с.

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Во Львове 28 декабря ожидаются осадки, температура воздуха днем 0°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

В Луцке сегодня ожидается снег. Температура воздуха днем 0°. Ветер северный и северо-западный, до 7.6 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду пройдет снег. Температура 0°. Ветер северный и северо-западный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +4°, ветер западный и северо-западный, до 5.7 м/с.

На юге до +4° / УНИАН

В Харькове пройдет снег. Температура до +1°, ветер западный и юго-западный, умеренный.

В Симферополе сегодня ожидается небольшая облачность. Температура днем +2°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха +2°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +2°. Ветер западный и юго-западный, до 4.3 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, днем +1°. Ветер юго-западный, слабый.

В Северодонецке ожидается переменная облачность, температура днем +1°. Ветер юго-западный, до 4.4 м/с.

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