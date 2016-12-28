В Украине сегодня пройдет снег, на юге температура до +4° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 28 декабря, практически по всей стране пройдет снег. Теплее всего будет на юге - до +4°.
В столице сегодня пройдет снег, днем +1°. Ветер западный и северо-западный, до 8.3 м/с.
На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на западе до +6°
Во Львове 28 декабря ожидаются осадки, температура воздуха днем 0°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.
В Луцке сегодня ожидается снег. Температура воздуха днем 0°. Ветер северный и северо-западный, до 7.6 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду пройдет снег. Температура 0°. Ветер северный и северо-западный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +4°, ветер западный и северо-западный, до 5.7 м/с.
В Харькове пройдет снег. Температура до +1°, ветер западный и юго-западный, умеренный.
В Симферополе сегодня ожидается небольшая облачность. Температура днем +2°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.
В Днепре без осадков. Температура воздуха +2°. Ветер западный и юго-западный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +2°. Ветер западный и юго-западный, до 4.3 м/с.
В Краматорске в среду без осадков, днем +1°. Ветер юго-западный, слабый.
В Северодонецке ожидается переменная облачность, температура днем +1°. Ветер юго-западный, до 4.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+30°... +20°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+29°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+29°... +15°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+29°... +16°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+27°... +18°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°