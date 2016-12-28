"Все же план "Шатун" работает": соцсети отреагировали на румынское землетрясение, которое докатилось до Украины (видео)
В ночь на среду, 28 декабря, в Румынии произошло землетрясение, его ощутили и жители Украины.
Последствия подземных толчков ощутили жители Одессы, Кривого Рога, Киева, Хмельницкого, Черновцов и других городов.
У берегов Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,4
Как сообщалось, в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6. По информации Геологической службы США, эпицентр землетрясения с магнитудой 5,6 был в 7 км на запад от села Нережу-Мик румынского жудеца Вранча.
Гипоцентр (очаг землетрясения) залегал на глубине 81 км.
Украинцы в соцсетях поделились своими впечатлениями от землетрясения:
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!
В Черновцах землетрясение#землетрясение #Черновцы— Volodymyr Karahiaur (@GustStardreamer) December 27, 2016
Вновь #землетрясение - Хмельницкий? Где еще? #earthquake #Ukraine— Valentina Kritska (@VKritska) December 27, 2016
Почувствовал на себе #землетрясение #моєвперше #Бердичев— Roman Dryzhuk (@dryzhuk) December 27, 2016
#землетрясение Рени хитануло. Не сильно.— PusteMyto (@PusteMyto) December 27, 2016
@stanislavskiy @zapadenka28 140 км от Бухареста, магнитуда 5.3— Винничанин (@Pano360Ukraine) December 27, 2016
Винницу тоже качнуло.https://t.co/bg3WmFUkVA#землетрясение
Yep! #Earthquake confirmed.— badgerdash☔ (@badgerdash) December 27, 2016
#Kyiv #землетрясение #землетрясение
Почувствовали #землетрясение?— FlibusterOne (@AlekseyFlib) December 27, 2016
кто-то шатнул Украину!
все же план #шатун работает.
Недавно в Киеве трясло, теперь в Кировоградской области. Куда не поеду, везде #землетрясение #землетрясение— Mrs. Hate (@el_kruspe) December 27, 2016
Почувствовал на себе #землетрясение #моєвперше #Бердичев— Roman Dryzhuk (@dryzhuk) December 27, 2016
#землетрясение— мисСвет (@15Svetlana15) December 27, 2016
Николаев качнуло в этот раз не сильно
Ночь. Общага. Одна. И тут резко начинается трястись мебель. ГЛАВНОЕ в этот момент успеть прочитать новости о землетрясение и не умереть!!!— somnium (@misseselegance) December 27, 2016
И шо Вы спите?! Землетрясение, а они спят!!!— Happy Ann (@ADobrilovskaya) December 27, 2016
Я вина перед сном перепил или прямо сейчас землетрясение было?#землетрясение #КривойРог— Владислав (@Falkon_87) December 27, 2016
Ммммммм,землетрясение.— Анна Закревская (@_Zakrevskaya_) December 27, 2016
Клааасссс.
Нет-нет,вообще не страшно,нет.
#Киев #Землетрясение 1:25 задрожал стол и настольная лампа. пол вибрировал— Evgeniy C. (@skandochka) December 27, 2016
#землетрясение трусит #Одесса pic.twitter.com/0aZ4m4Q2IN— Обычный ДнДз (@Faltfromoss) December 27, 2016
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