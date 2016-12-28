"Все же план "Шатун" работает": соцсети отреагировали на румынское землетрясение, которое докатилось до Украины (видео)

07:02, 28 декабря 2016
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В ночь на среду, 28 декабря, в Румынии произошло землетрясение, его ощутили и жители Украины.

Толчки румынского землетрясения докатились до Украины / cripo.com.ua
Толчки румынского землетрясения докатились до Украины / cripo.com.ua

Последствия подземных толчков ощутили жители Одессы, Кривого Рога, Киева, Хмельницкого, Черновцов и других городов.

У берегов Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,4

Как сообщалось, в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6. По информации Геологической службы США, эпицентр землетрясения с магнитудой 5,6 был в 7 км на запад от села Нережу-Мик румынского жудеца Вранча.

Гипоцентр (очаг землетрясения) залегал на глубине 81 км.

Украинцы в соцсетях поделились своими впечатлениями от землетрясения:

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

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