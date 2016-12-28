В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6: толчки докатились до Украины
Несколько подземных толчков интенсивностью примерно 3-4 балла почувствовали около часу ночи по киевскому времени жители Одесской области.
Об этом пишет Думская.
По информации Геологической службы США, эпицентр землетрясения с магнитудой 5,6 находился в 7 км к западу от села Нережу-Мик румынского жудеца Вранча.
Землетрясение в Украине: докатившиеся из Румынии подземные толчки зафиксировали на видео
Гипоцентр (очаг землетрясения) находился на глубине 81 км.
Незначительные подземные толчки почувствовали жители не только Одессы, а и Кривого Рога, Киева и других городов.
Как сообщал УНИАН, в Румынии около двух ночи 24 сентября этого года произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов. Эпицентр подземных толчков располагался в 153 км к северу от Бухареста. Очаг землетрясения залегал на глубине 94 км.
Тогда толчки ощущали жители Киева, Броваров, Кропивницкого, Одессы, Винницы, Черновцов и других городов Украины.
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