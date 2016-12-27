В Киеве завтра пройдет снег, днем до +1°

19:00, 27 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 28 декабря в столице пройдет снег, температура воздуха днем до +1°.

В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН
В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -1°.

На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на западе до +6°

Ветер западный и северо-западный, до 8.3 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:58, а зайдет в 16:01.

Как сообщал УНИАН, в среду, 28 декабря, практически по всей Украине пройдет снег. На востоке ночью до -10°.

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