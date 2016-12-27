В Украине завтра пройдет снег, на востоке ночью похолодает до -10° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 28 декабря, практически по всей Украине пройдет снег. На востоке ночью до -10°.

В Украине завтра пройдет снег / УНИАН

В Киеве завтра пройдет снег, ночью -4°, днем +1°. Ветер западный и северо-западный, до 8.3 м/с.

Во Львове 28 декабря ожидаются осадки, ночью -4°, днем 0°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

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В Луцке завтра ожидается снегопад. Температура воздуха ночью -3°, днем +1°. Ветер северный и северо-западный, до 7.6 м/с.

В Виннице в среду пройдет снег. Температура ночью -4°, днем 0°. Ветер северный и северо-западный, умеренный.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью -3°, днем +4°, ветер западный и северо-западный, до 5.7 м/с.

В Харькове в среду пройдет снег, температура ночью -3°, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

В Днепре завтра без осадков. Температура ночью -3°, днем +2°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

В Симферополе облачно с прояснениями. Температура ночью -4°, днем +2°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью -10°, днем +2°. Ветер западный и юго-западный, до 4.3 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, температура ночью -4°, днем +1°, ветер юго-западный, слабый.

В Северодонецке завтра переменная облачность. Температура ночью -4°, днем +1°. Ветер юго-западный, до 4.4 м/с.

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