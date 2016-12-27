В Украине завтра пройдет снег, на востоке ночью похолодает до -10° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 28 декабря, практически по всей Украине пройдет снег. На востоке ночью до -10°.
В Киеве завтра пройдет снег, ночью -4°, днем +1°. Ветер западный и северо-западный, до 8.3 м/с.
Во Львове 28 декабря ожидаются осадки, ночью -4°, днем 0°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.
На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на западе до +6°
В Луцке завтра ожидается снегопад. Температура воздуха ночью -3°, днем +1°. Ветер северный и северо-западный, до 7.6 м/с.
В Виннице в среду пройдет снег. Температура ночью -4°, днем 0°. Ветер северный и северо-западный, умеренный.
Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью -3°, днем +4°, ветер западный и северо-западный, до 5.7 м/с.
В Харькове в среду пройдет снег, температура ночью -3°, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.
В Днепре завтра без осадков. Температура ночью -3°, днем +2°. Ветер западный и юго-западный, слабый.
В Симферополе облачно с прояснениями. Температура ночью -4°, днем +2°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.
Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью -10°, днем +2°. Ветер западный и юго-западный, до 4.3 м/с.
В Краматорске в среду без осадков, температура ночью -4°, днем +1°, ветер юго-западный, слабый.
В Северодонецке завтра переменная облачность. Температура ночью -4°, днем +1°. Ветер юго-западный, до 4.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+30°... +20°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+29°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+29°... +15°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+29°... +16°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+27°... +18°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°