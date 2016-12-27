Сильный ветер обесточил почти 100 тысяч домов в Польше

Из-за ураганов, которые прошли минувшей ночью в Польше, обесточены 97 тысяч домов.

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Пожарные выезжали на вызовы 1200 раз, чтобы устранить последствия сильного ветра, сообщает "Польское радио".

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По словам представителя Пожарной службы Павела Франтчака, от ураганов пострадали два человека в Великопольском воеводстве. На автомобиль, в котором они находились, упало дерево.

Больше всего обесточенных домов в Куявско-Поморском, Поморском и Мазовецком воеводствах

По данным Института гидрометеорологии, сила ветра в ночь с 26 на 27 декабря достигала 110 километров в час.

Напомним, ураган "Барбара", который обрушился на Шотландию, привел к отключениям электроэнергии, перебоям в движении транспорта и закрытию школ.