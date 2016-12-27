Сильный ветер обесточил почти 100 тысяч домов в Польше

15:59, 27 декабря 2016
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Из-за ураганов, которые прошли минувшей ночью в Польше, обесточены 97 тысяч домов.

REUTERS
REUTERS

Пожарные выезжали на вызовы 1200 раз, чтобы устранить последствия сильного ветра, сообщает "Польское радио".

На Аляске началось извержение вулкана Богослов

По словам представителя Пожарной службы Павела Франтчака, от ураганов пострадали два человека в Великопольском воеводстве. На автомобиль, в котором они находились, упало дерево.

Больше всего обесточенных домов в Куявско-Поморском, Поморском и Мазовецком воеводствах

По данным Института гидрометеорологии, сила ветра в ночь с 26 на 27 декабря достигала 110 километров в час.

Напомним, ураган "Барбара", который обрушился на Шотландию, привел к отключениям электроэнергии, перебоям в движении транспорта и закрытию школ.

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