Сильный ветер обесточил почти 100 тысяч домов в Польше
Из-за ураганов, которые прошли минувшей ночью в Польше, обесточены 97 тысяч домов.
Пожарные выезжали на вызовы 1200 раз, чтобы устранить последствия сильного ветра, сообщает "Польское радио".
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По словам представителя Пожарной службы Павела Франтчака, от ураганов пострадали два человека в Великопольском воеводстве. На автомобиль, в котором они находились, упало дерево.
Больше всего обесточенных домов в Куявско-Поморском, Поморском и Мазовецком воеводствах
По данным Института гидрометеорологии, сила ветра в ночь с 26 на 27 декабря достигала 110 километров в час.
Напомним, ураган "Барбара", который обрушился на Шотландию, привел к отключениям электроэнергии, перебоям в движении транспорта и закрытию школ.
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