У берегов Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,4

14:31, 27 декабря 2016
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Во вторник, 27 декабря, у берегов Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Соломоновых островов произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

На юго-западе Китая произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 104 километрах на северо-запад от населенного пункта Киракира. Очаг землетрясения залегал на глубине 41,5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, 25 декабря в Чили произошло землетрясение магнитудой 7,7. Власти страны объявили об угрозе цунами и эвакуации людей из южных прибрежных районов. В результате землетрясения никто не пострадал. 

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