На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на западе до +6°

13:00, 27 декабря 2016
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Сегодня и завтра на автодорогах Украины пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на западе - до +6°.

УНИАН
На автодорогах Украины ожидаются осадки / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса пройдут дожди и снег. Температура +3°… +5°. Завтра на этом маршруте температура до +4°, в Киевской и Житомирской областях пройдет снег.

В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на западе до +5° (карта)

На трассе Киев - Ужгород ожидаются осадки, температура в дороге -1° … +4°. В среду на этом маршруте снегопад, температура до +2°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +4°, ожидаются дожди и снег. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до +2°.

В направлении Харькова синоптики прогнозируют осадки. Температура в дороге до +4°. 28 декабря на этом направлении пройдет снег, температура +1°… +2°.

По маршруту Киев - Черновцы пройдет мокрый снег, +2° … +6°. По данному направлению в среду снегопад, температура до +2°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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