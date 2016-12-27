На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на западе до +6°
Сегодня и завтра на автодорогах Украины пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на западе - до +6°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса пройдут дожди и снег. Температура +3°… +5°. Завтра на этом маршруте температура до +4°, в Киевской и Житомирской областях пройдет снег.
В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на западе до +5° (карта)
На трассе Киев - Ужгород ожидаются осадки, температура в дороге -1° … +4°. В среду на этом маршруте снегопад, температура до +2°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +4°, ожидаются дожди и снег. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до +2°.
В направлении Харькова синоптики прогнозируют осадки. Температура в дороге до +4°. 28 декабря на этом направлении пройдет снег, температура +1°… +2°.
По маршруту Киев - Черновцы пройдет мокрый снег, +2° … +6°. По данному направлению в среду снегопад, температура до +2°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+29°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+30°... +20°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+29°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+29°... +15°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+29°... +16°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+27°... +18°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°