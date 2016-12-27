На юго-западе Китая произошло землетрясение

12:19, 27 декабря 2016
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Во вторник, 27 декабря, на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,8.

В Китае произошло землетрясение / Синьхуа
В Китае произошло землетрясение / Синьхуа

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.

У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,2

Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 29,47 градуса северной широты и 105,60 градуса восточной долготы, гипоцентр залегал на глубине 10 км. Отмечается, что толчки ощущались и в части районов центра Чунцина, расположенных в более чем 100 км от Жунчана.

По сообщению местной администрации, в результате землетрясения в отдельных жилых зданиях в Жунчане были выбиты оконные стекла. Информации о жертвах и разрушениях построек пока не поступало.

Напомним, 25 декабря в Чили произошло землетрясение магнитудой 7,7. Власти страны объявили об угрозе цунами и эвакуации людей из южных прибрежных районов.

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