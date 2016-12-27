На Аляске началось извержение вулкана Богослов
Вулкан Богослов, который находится на Алеутских островах (штат Аляска, США), начал извержение.
В понедельник, 26 декабря, вулкан выбросил столб пепла на высоту 9,1 км, передает ТАСС со ссылкой на Обсерваторию штата Аляска.
На Аляске из-за извержения вулкана объявили "красный" уровень опасности для авиации
"Замеры температуры в верхнем слое облаков указывают на то, что пепел достиг высоты 9,1 км. Ветер дует в основном с запада или юго- запада. Мы ввели высший, красный код опасности извержения", - сообщили в обсерватории.
На острове Богослов нет оборудования, предназначенного для наблюдения за вулканической активностью. Поэтому вести мониторинг извержения возможно только с помощью бортовых приборов орбитальных спутников.
Напомним, вулкан Колима в Мексике выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра, из-за чего сотни людей были эвакуированы в соседние районы.
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