На Аляске началось извержение вулкана Богослов

11:29, 27 декабря 2016
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Вулкан Богослов, который находится на Алеутских островах (штат Аляска, США), начал извержение.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В понедельник, 26 декабря, вулкан выбросил столб пепла на высоту 9,1 км, передает ТАСС со ссылкой на Обсерваторию штата Аляска.

На Аляске из-за извержения вулкана объявили "красный" уровень опасности для авиации

"Замеры температуры в верхнем слое облаков указывают на то, что пепел достиг высоты 9,1 км. Ветер дует в основном с запада или юго- запада. Мы ввели высший, красный код опасности извержения", - сообщили в обсерватории.

На острове Богослов нет оборудования, предназначенного для наблюдения за вулканической активностью. Поэтому вести мониторинг извержения возможно только с помощью бортовых приборов орбитальных спутников.

Напомним, вулкан Колима в Мексике выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра, из-за чего сотни людей были эвакуированы в соседние районы.

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