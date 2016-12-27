Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах

10:26, 27 декабря 2016
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Сегодня, 27 декабря, в Киеве на дорогах местами гололедица.

Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах / УНИАН
Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня пройдет мокрый снег, днем до +4°

В КГГА призывают водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города.

Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными.

Напомним, во вторник, 27 декабря в столице днем до +4°, ожидается мокрый снег.

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