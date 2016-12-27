В Украине объявили штормовое предупреждение

09:30, 27 декабря 2016
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Сегодня в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН
В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, на западе температура до +5°

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 декабря по всей стране пройдут дожди и снег. Теплее всего будет в западных регионах - до +5°.

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