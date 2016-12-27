В Киеве сегодня пройдет мокрый снег, днем до +4°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 27 декабря в столице днем до +4°, ожидается мокрый снег.

В Киеве сегодня ожидается мокрій снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер западный и юго-западный, до 7.2 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:00.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря по всей стране пройдут дожди и снег. Теплее всего будет в западных регионах - до +5°.

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