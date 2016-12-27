В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на западе до +5° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 27 декабря по всей стране пройдут дожди и снег. Теплее всего будет в западных регионах - до +5°.
В столице сегодня пройдет снег с дождем, днем +4°. Ветер западный и юго-западный, до 7.2 м/с.
На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, на западе температура до +5°
Во Львове 27 декабря ожидаются осадки, температура воздуха днем +3°. Ветер западный и северо-западный, сильный.
В Луцке сегодня ожидается снег с дождем. Температура воздуха днем +3°. Ветер западный и северо-западный, до 10.6 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник без осадков. Температура +3°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают ливень, температура днем +3°, ветер западный и юго-западный, до 5.6 м/с.
В Харькове пройдет мокрый снег. Температура до +1°, ветер западный и юго-западный, умеренный.
В Симферополе сегодня ожидается снег с дождем. Температура днем +2°. Ветер южный и юго-западный, до 5.2 м/с.
В Днепре снегопад. Температура воздуха +1°. Ветер юго-западный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +1°. Ветер южный и юго-западный, до 6.5 м/с.
В Краматорске во вторник пройдет снег, днем +2°. Ветер юго-западный, умеренный.
В Северодонецке ожидается снегопад, температура днем +2°. Ветер юго-западный, до 6.8 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+30°... +20°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+29°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+29°... +15°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+29°... +16°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+27°... +18°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°