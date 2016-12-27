В Украине сегодня пройдут дожди и снег, на западе до +5° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 27 декабря по всей стране пройдут дожди и снег. Теплее всего будет в западных регионах - до +5°.

Reuters

В столице сегодня пройдет снег с дождем, днем +4°. Ветер западный и юго-западный, до 7.2 м/с.

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Во Львове 27 декабря ожидаются осадки, температура воздуха днем +3°. Ветер западный и северо-западный, сильный.

В Луцке сегодня ожидается снег с дождем. Температура воздуха днем +3°. Ветер западный и северо-западный, до 10.6 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник без осадков. Температура +3°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают ливень, температура днем +3°, ветер западный и юго-западный, до 5.6 м/с.

На западе до +5° / УНИАН

В Харькове пройдет мокрый снег. Температура до +1°, ветер западный и юго-западный, умеренный.

В Симферополе сегодня ожидается снег с дождем. Температура днем +2°. Ветер южный и юго-западный, до 5.2 м/с.

В Днепре снегопад. Температура воздуха +1°. Ветер юго-западный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +1°. Ветер южный и юго-западный, до 6.5 м/с.

В Краматорске во вторник пройдет снег, днем +2°. Ветер юго-западный, умеренный.

В Северодонецке ожидается снегопад, температура днем +2°. Ветер юго-западный, до 6.8 м/с.

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