Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до шести человек

В результате тайфуна "Нок-Тен", который пронесся филиппинскими провинциями Албай и Кессон, погибли по меньшей мере шесть человек.

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Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщили представители местных властей, передает Deutsche Welle.

В провинции Албай погибли трое человек, среди погибших - супруги преклонного возраста, информирует агентство dpa. Кроме того, стихия вынудила более 380 тысяч граждан покинуть свои дома и скрываться в специальных убежищах.

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Порывы сильного ветра и обильные осадки привели к значительным разрушениям и повреждениям линий электропередач, что отрезало много домов от электроснабжения. В то же время оползни и падение деревьев заблокировали немало дорог. Ветер, скорость которого иногда достигала 225 километров в час, также разрушил большое количество зданий и нанес значительный ущерб сельскохозяйственным угодьям.

Из-за стихии более 12 тысяч пассажиров судов вынуждены были пересидеть в портах, ведь корабли не выходили в море. В аэропортах были отменены или перенесены более чем 300 рейсов, сообщает AP.

Ранее УНИАН сообщал о как минимум четырех погибших в результате тайфуна "Нок-Тен", который обрушился на Филиппины. Сейчас люди, которые вынуждены были провести Рождество во временных убежищах, постепенно возвращаются домой.