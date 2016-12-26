В Австралии из-за дождей закрыли национальный парк "Улуру"
Рекордное количество осадков, выпавшее в Австралии, привело к закрытию популярного национального парка "Улуру".
Парк с 1987 года находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1995 году заповедник получил Золотую медаль Пикассо, награду ЮНЕСКО "за сохранение природы и культуры аборигенов анангу".
В Индонезии из-за наводнения эвакуировали более 100 тысяч человек
Сейчас на всей территории парка, расположеного в центре Австралии, зафиксированы зоны подтопления.
Парк славится своими красными скалами и водопадами
Метеорологическое бюро Австралии отметило, что подобные масштабные рождественские штормы с дождями случаются на территории страны всего дважды за столетие.
Наводнение в прилегающем к парку городе Кинторе привело к эвакуции части его жителей.
Еще один город Папунья оказался отрезан из-за наводнения.
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