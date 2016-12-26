В Австралии из-за дождей закрыли национальный парк "Улуру"

Рекордное количество осадков, выпавшее в Австралии, привело к закрытию популярного национального парка "Улуру".

По всему парку зафиксированы зоны подтопления / facebook.com/OfficialUluru/ Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Парк с 1987 года находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1995 году заповедник получил Золотую медаль Пикассо, награду ЮНЕСКО "за сохранение природы и культуры аборигенов анангу".

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Сейчас на всей территории парка, расположеного в центре Австралии, зафиксированы зоны подтопления.

Парк славится своими красными скалами и водопадами

Метеорологическое бюро Австралии отметило, что подобные масштабные рождественские штормы с дождями случаются на территории страны всего дважды за столетие.

Наводнение в прилегающем к парку городе Кинторе привело к эвакуции части его жителей.

Еще один город Папунья оказался отрезан из-за наводнения.