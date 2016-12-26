В Киеве завтра пройдет мокрый снег, днем +4°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 27 декабря, в столице пройдет снег с дождем, температура воздуха днем до +4°.

Завтра в Киеве ожидается мокрый снег / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +2°.

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Ветер западный и юго-западный, до 7.2 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:58, а зайдет в 16:00.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря практически по всей Украине пройдут дожди и снег. В западных регионах до +5°.

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