В Киеве завтра пройдет мокрый снег, днем +4°
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 27 декабря, в столице пройдет снег с дождем, температура воздуха днем до +4°.
К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +2°.
На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, на западе температура до +5°
Ветер западный и юго-западный, до 7.2 м/с.
Завтра солнце в столице взойдет в 07:58, а зайдет в 16:00.
Как сообщал УНИАН, 27 декабря практически по всей Украине пройдут дожди и снег. В западных регионах до +5°.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+30°... +20°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+29°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+29°... +15°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+29°... +16°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+27°... +18°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°
Виргиния, США
+ 30 °
Небольшая облачность и лёгкий дождик
Погода Стерлинг
Ощущается как: +30 °
Влажность: 80 %
Давление: 756 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков: 73 %
Восход: 05:44
Закат 20:38
Фаза луны:
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