Завтра Украину накроют дожди и снег, на западе до +5° (видеопрогноз)

18:30, 26 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 27 декабря практически по всей Украине пройдут дожди и снег. В западных регионах до +5°.

В Украине завтра ожидаются осадки / УНИАН
В Украине завтра ожидаются осадки / УНИАН

В Киеве завтра пройдет мокрый снег, ночью -1°, днем +4°. Ветер западный и юго-западный, до 7.2 м/с.

Во Львове 27 декабря ожидаются осадки, ночью -3°, днем +3°. Ветер западный и северо-западный, сильный.

На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, на западе температура до +5°

В Луцке завтра мокрый снег. Температура воздуха ночью -3°, днем +1°. Ветер западный и северо-западный, до 10.6 м/с.

В Виннице во вторник облачно с прояснениями. Температура ночью -2°, днем +3°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

Одесситам на завтра обещают ливень. Температура ночью -2°, днем +3°, ветер западный и юго-западный, до 5.6 м/с.

В Харькове во вторник пройдет снег с дождем, температура ночью -3°, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

В Днепре завтра ожидаются осадки. Температура ночью -4°, днем +1°. Ветер юго-западный, умеренный.

В Симферополе пройдет снег с дождем. Температура ночью -2°, днем +2°. Ветер южный и юго-западный, до 5.2 м/с.

Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью -4°, днем +1°. Ветер южный и юго-западный, до 6.5 м/с.

В Краматорске во вторник пройдет снег, температура ночью -4°, днем +2°, ветер юго-западный, умеренный.

В Северодонецке завтра ожидается снегопад. Температура ночью -2°, днем +2°. Ветер юго-западный, до 6.8 м/с.

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