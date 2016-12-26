Завтра Украину накроют дожди и снег, на западе до +5° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 27 декабря практически по всей Украине пройдут дожди и снег. В западных регионах до +5°.
В Киеве завтра пройдет мокрый снег, ночью -1°, днем +4°. Ветер западный и юго-западный, до 7.2 м/с.
Во Львове 27 декабря ожидаются осадки, ночью -3°, днем +3°. Ветер западный и северо-западный, сильный.
На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, на западе температура до +5°
В Луцке завтра мокрый снег. Температура воздуха ночью -3°, днем +1°. Ветер западный и северо-западный, до 10.6 м/с.
В Виннице во вторник облачно с прояснениями. Температура ночью -2°, днем +3°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.
Одесситам на завтра обещают ливень. Температура ночью -2°, днем +3°, ветер западный и юго-западный, до 5.6 м/с.
В Харькове во вторник пройдет снег с дождем, температура ночью -3°, днем +1°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.
В Днепре завтра ожидаются осадки. Температура ночью -4°, днем +1°. Ветер юго-западный, умеренный.
В Симферополе пройдет снег с дождем. Температура ночью -2°, днем +2°. Ветер южный и юго-западный, до 5.2 м/с.
Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью -4°, днем +1°. Ветер южный и юго-западный, до 6.5 м/с.
В Краматорске во вторник пройдет снег, температура ночью -4°, днем +2°, ветер юго-западный, умеренный.
В Северодонецке завтра ожидается снегопад. Температура ночью -2°, днем +2°. Ветер юго-западный, до 6.8 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+30°... +20°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+29°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+29°... +15°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+29°... +16°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+27°... +18°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°