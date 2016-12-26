Вулкан Колима в Мексике выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра, из-за чего сотни людей были эвакуированы в соседние районы.

В Мексике активизировался вулкан / RSN

Вулкан активизировался еще в сентябре. Месяцем позже из некоторых городов эвакуировали около 300 человек из-за возможности извержения, сообщает Press TV.

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В департаменте Гражданской защиты заявили, что продолжат следить за вулканом для информации о возможных извержениях.

Колима является одним из наиболее активных и потенциально опасных вулканов в Центральной Америке. С 1585 года он извергался более 30 раз.

Напомним, 20 декабря на острове Богословский (штат Аляска, США) было зафиксировано извержение вулкана. Центр наблюдения за вулканами штата Аляска объявил красный уровень опасности для авиации.