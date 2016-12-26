В понедельник, 26 декабря, у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,2.

У берегов Филиппин произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 62 километрах на север от населенного пункта Намуак. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, 25 декабря в Чили произошло землетрясение магнитудой 7,7. Власти страны объявили об угрозе цунами и эвакуации людей из южных прибрежных районов. В результате землетрясения никто не пострадал.