У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,2

14:38, 26 декабря 2016
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В понедельник, 26 декабря, у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Филиппин произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Чили сняли угрозу цунами после мощного землетрясения

Эпицентр подземных толчков располагался в 62 километрах на север от населенного пункта Намуак. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, 25 декабря в Чили произошло землетрясение магнитудой 7,7. Власти страны объявили об угрозе цунами и эвакуации людей из южных прибрежных районов. В результате землетрясения никто не пострадал. 

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