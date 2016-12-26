На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, на западе температура до +5°

Сегодня и завтра на популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на западе - до +5°.

На автодорогах Украины ожидаются осадки / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса практически без осадков. Температура +2°… +3°. Завтра на этом маршруте температура до +4°, пройдут дожди и снег.

На трассе Киев - Ужгород ожидаются осадки, температура в дороге 0° … +5°. Во вторник на этом маршруте снегопад, температура до +4°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура до +2°, облачно с прояснениями. Завтра на данном маршруте пройдут дожди и снег, температура до +3°.

В направлении Харькова облачно с прояснениями. Температура в дороге до +2°. 27 декабря на этом направлении пройдет мокрый снег, температура 0°… +3°.

По маршруту Киев - Черновцы ожидаются осадки, +2° … +5°. По данному направлению во вторник местами пройдет мокрый снег, температура до +5°.

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