На автодорогах Украины пройдут дожди и снег, на западе температура до +5°
Сегодня и завтра на популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на западе - до +5°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса практически без осадков. Температура +2°… +3°. Завтра на этом маршруте температура до +4°, пройдут дожди и снег.
На трассе Киев - Ужгород ожидаются осадки, температура в дороге 0° … +5°. Во вторник на этом маршруте снегопад, температура до +4°.
Погода на неделю: в Украине практически каждый день ожидаются осадки, на Новый год местами пройдет снег
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +2°, облачно с прояснениями. Завтра на данном маршруте пройдут дожди и снег, температура до +3°.
В направлении Харькова облачно с прояснениями. Температура в дороге до +2°. 27 декабря на этом направлении пройдет мокрый снег, температура 0°… +3°.
По маршруту Киев - Черновцы ожидаются осадки, +2° … +5°. По данному направлению во вторник местами пройдет мокрый снег, температура до +5°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+29°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+30°... +20°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+29°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+29°... +15°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+29°... +16°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+27°... +18°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°