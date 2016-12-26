На Филиппины обрушился тайфун "Нок-Тен", четыре человека погибли (видео)

12:15, 26 декабря 2016
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Не менее четырех человек погибли в результате тайфуна "Нок-Тен", который накрыл Филиппины.

Последствия тайфуна
Последствия тайфуна "Нок-Тен" / Reuters

Из-за тайфуна без электроэнергии остались пять провинций, десятки тысяч человек были эвакуированы, сообщает Chicago Tribune со ссылкой на AP.

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На данный момент "Нок-Тен" незначительно ослаб, однако скорость ветра порой достигает 215 км/ч. Ожидается, что в понедельник, 26 декабря, тайфун выйдет в Южно-Китайское море.

Сейчас люди, которые вынуждены были провести Рождество во временных приютах, постепенно возвращаются домой.

Напомним, в результате супертайфуна "Хаима", который в октябре обрушился на Филиппины, погибли 15 человек. 

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