В Индонезии из-за наводнения эвакуировали более 100 тысяч человек
Наводнения, которые накрыли центральную Индонезию, повредили почти 20 тысяч зданий, местным властям пришлось эвакуировать более 100 тысяч человек.
Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на представителя Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями страны.
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Наводнение привело к закрытию главного аэропорта, значительно пострадала инфраструктура. Стихия нарушила коммуникации и электроснабжение.
Кроме того, в регионе до 4 января ввели режим чрезвычайной ситуации, передает "РИА Новости".
Напомним, не менее пяти человек погибли в результате наводнений на индонезийском острове Сулавеси.
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