В Индонезии из-за наводнения эвакуировали более 100 тысяч человек

11:40, 26 декабря 2016
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Наводнения, которые накрыли центральную Индонезию, повредили почти 20 тысяч зданий, местным властям пришлось эвакуировать более 100 тысяч человек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на представителя Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями страны.

Число жертв наводнения в Испании увеличилось до пяти

Наводнение привело к закрытию главного аэропорта, значительно пострадала инфраструктура. Стихия нарушила коммуникации и электроснабжение.

Кроме того, в регионе до 4 января ввели режим чрезвычайной ситуации, передает "РИА Новости".

Напомним, не менее пяти человек погибли в результате наводнений на индонезийском острове Сулавеси.

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