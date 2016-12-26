В Индонезии из-за наводнения эвакуировали более 100 тысяч человек

Наводнения, которые накрыли центральную Индонезию, повредили почти 20 тысяч зданий, местным властям пришлось эвакуировать более 100 тысяч человек.

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Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на представителя Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями страны.

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Наводнение привело к закрытию главного аэропорта, значительно пострадала инфраструктура. Стихия нарушила коммуникации и электроснабжение.

Кроме того, в регионе до 4 января ввели режим чрезвычайной ситуации, передает "РИА Новости".

Напомним, не менее пяти человек погибли в результате наводнений на индонезийском острове Сулавеси.