Погода на неделю: в Украине практически каждый день ожидаются осадки, на Новый год местами пройдет снег
В последнюю неделю 2016 года в Украине практически каждый день ожидаются осадки. В среду синоптики прогнозируют небольшое похолодание.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник на западе и севере Украины пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на западе - до +6°. В восточных областях температура до 0°. В центре страны днем столбик термометра поднимется до +2°. На севере днем до +2°, в южных регионах до +3°.
Во вторник, 27 декабря, по всей стране ожидаются осадки. Днем теплее всего будет на западе и юге страны - до +5°.
В среду, 28 декабря, в Украине похолодает и пройдет снег. В Сумской области ночью столбик термометра опустится до -7°. Теплее всего будет на юге - до 3 градусов тепла.
В четверг в Украине продолжит падать снег. Ночью по стране -9°...-4°, днем на юге до +1°.
В пятницу в стране практически без осадков, снег ожидаются только в западных областях. На западе температура днем до +3°, в остальных регионах днем -4°...+1°.
31 декабря и 1 января местами пройдет снег. В субботу ночью холоднее всего будет в Луганской и Донецкой областях - до -8°, на остальной территории -7°...-2°. Днем температура по стране 0°...+3°. В воскресенье на востоке до -6°, днем в Украине -1°...+4°.
Народный прогноз
26 декабря - Евстрата, Евгения. В народе говорили: "Каков Евстрат - таков январь". 27 декабря - Филимона. Каков Филимон - таков и февраль.
В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на западе до +5° (карта)
28 декабря - день Трифона. Каков Трифон - таков и март. 29 декабря – Агея. Каков Агей - таков и апрель. На Агея иней - на святки тепло, но со снегом. Холодный Агей - к лютой зиме.
30 декабря - Данила. Если появится иней - Рождество будет теплым. Каков Даниил - таков и май.
В народном календаре 31 декабря - день Святого Модеста. А в старину крестьяне вечером 31 декабря гадали на погоду в следующем году. 1 января - день памяти мученика Бонифатия. Каков первый день января, таков и первый день лета. Если в первый день Нового года сильный мороз и малый снежок, то будет хороший урожай хлеба. Если же тепло и нет снега - урожай будет плохой. Снег и тепло на Новый год - лето будет теплое и дождливое.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+30°... +20°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+29°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+29°... +15°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+29°... +16°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+27°... +18°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°