В Чили сняли угрозу цунами после мощного землетрясения

В результате землетрясения магнитудой 7,7, которое произошло в Чили 25 декабря, никто не пострадал, власти сняли угрозу цунами.

Последствия землетрясения в Чили / Reuters

Ранее в стране закрыли восемь небольших портов, передает Reuters.

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Эпицентр подземных толчков находился 225 км к юго-западу от города Пуэрто-Монт на юге Чили и на глубине около 15 километров. Предупреждение о цунами было объявлено в радиусе 1000 километров от эпицентра землетрясения.

Президент Чили Мишель Бачелет написала в Twitter, что сейчас главной целью является восстановление "нормальной жизни" в регионах, пострадавших от землетрясения.

Напомним, в 2016 году землетрясения нанесли Китаю ущерб в размере более $900 миллионов.