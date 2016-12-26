В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +2°

08:30, 26 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 26 декабря в столице днем до +2°, вечером пройдет дождь.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.

С 25 декабря в Украине ожидается ухудшение погодных условий

Сегодня солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 15:59.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 26 декабря, на западе и севере Украины пройдут дожди и снег. Теплее всего будет в западных регионах - до +5°.

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