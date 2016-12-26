В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на западе до +5° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 26 декабря, на западе и севере Украины пройдут дожди и снег. Теплее всего будет в западных регионах - до +5°.
В столице сегодня пройдет дождь, днем +2°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.
С 25 декабря в Украине ожидается ухудшение погодных условий
Во Львове 26 декабря ливень, температура воздуха днем +5°. Ветер западный, умеренный.
В Луцке сегодня пройдет дождь. Температура воздуха днем +5°. Ветер западный и юго-западный, до 7.2 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник пройдет мокрый снег. Температура +1°. Ветер западный и юго-западный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +3°, ветер переменный, до 4.6 м/с.
В Харькове облачно с прояснениями. Температура до 0°, ветер южный и юго-западный, слабый.
В Симферополе сегодня солнечно. Температура днем +2°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.
В Днепре без осадков. Температура воздуха 0°. Ветер западный и юго-западный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем 0°. Ветер западный и юго-западный, до 3.2 м/с.
В Краматорске в понедельник без осадков, днем 0°. Ветер южный и юго-западный, слабый.
В Северодонецке облачно, температура днем -1°. Ветер юго-западный, до 3.6 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+30°... +20°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+29°... +16°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+29°... +15°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+29°... +16°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+27°... +18°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+26°... +17°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°