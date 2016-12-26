В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на западе до +5° (карта)

08:05, 26 декабря 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 26 декабря, на западе и севере Украины пройдут дожди и снег. Теплее всего будет в западных регионах - до +5°.

Reuters
Reuters

В столице сегодня пройдет дождь, днем +2°. Ветер переменный, до 5.3 м/с.

С 25 декабря в Украине ожидается ухудшение погодных условий

Во Львове 26 декабря ливень, температура воздуха днем +5°. Ветер западный, умеренный.

В Луцке сегодня пройдет дождь. Температура воздуха днем +5°. Ветер западный и юго-западный, до 7.2 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник пройдет мокрый снег. Температура +1°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +3°, ветер переменный, до 4.6 м/с.

УНИАН
На западе до +5° / УНИАН

В Харькове облачно с прояснениями. Температура до 0°, ветер южный и юго-западный, слабый.

В Симферополе сегодня солнечно. Температура днем +2°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха 0°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем 0°. Ветер западный и юго-западный, до 3.2 м/с.

В Краматорске в понедельник без осадков, днем 0°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

В Северодонецке облачно, температура днем -1°. Ветер юго-западный, до 3.6 м/с.

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