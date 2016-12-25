Чили потрясли мощные подземные толчки (фото)
О жертвах и пострадавших в данный момент не известно.
Власти Чили объявили об угрозе цунами и эвакуации людей из южных прибрежных районов после землетрясения магнитудой 7,7. Об этом сообщает Reuters.
В 2016 году землетрясения нанесли Китаю ущерб в размере более $900 миллионов
Эпицентр подземных толчков находился 225 км к юго-западу от города Пуэрто-Монт на юге Чили и на глубине около 15 километров. Предупреждение о цунами объявлено в радиусе 1000 километров от эпицентра землетрясения, сообщает Тихоокеанский Центр предупреждения о цунами. По данным местных экстренных служб, волны цунами могут достичь 1 метра выше уровня прилива вдоль чилийского побережья.
О жертвах и пострадавших пока не сообщалось.
По данным СМИ, землетрясение ощущалось в южно-аргентинском городе Барилоче.
В истории Чили было несколько мощных землетрясений. Одно из них, магнитудой 8,8 в 2010 году, также вызвало цунами, которые опустошили прибрежные города
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