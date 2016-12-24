В воскресенье в Украине прогнозируют мокрый снег и легкое похолодание

21:53, 24 декабря 2016
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На дорогах ожидается гололед.

Ілюстрация / REUTERS
Ілюстрация / REUTERS

Завтра, 25 декабря, в Украине, по прогнозам синоптиков, следует ожидать мокрый снег, гололед и легкое похолодание. Такие данные приводит Укргидрометцентр.

В частности, ночью температура воздуха может опуститься до 9 градусов ниже нуля.

В центре облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 0 ...- 6 градусов, днем +2 ...- 3 градуса.

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На севере Украины облачно, возможен небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура ночью -1 ...- 7 градусов, днем +2 ...- 4 градуса.

В западных областях - облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура ночью -1 ...- 9 градусов, днем +2 ...- 3 градуса.

На юге страны также облачно, возможен небольшой мокрый снег, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Температура ночью -2 ...- 7 градусов, днем +2 ...- 3 градуса.

В восточных областях местами ожидается небольшой мокрый снег, туман, на дорогах гололедица. Температура ночью -3 ...- 9 градусов, днем +1 ...- 4 градуса.

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