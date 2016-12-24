В воскресенье в Украине прогнозируют мокрый снег и легкое похолодание
На дорогах ожидается гололед.
Завтра, 25 декабря, в Украине, по прогнозам синоптиков, следует ожидать мокрый снег, гололед и легкое похолодание. Такие данные приводит Укргидрометцентр.
В частности, ночью температура воздуха может опуститься до 9 градусов ниже нуля.
В центре облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 0 ...- 6 градусов, днем +2 ...- 3 градуса.
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На севере Украины облачно, возможен небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура ночью -1 ...- 7 градусов, днем +2 ...- 4 градуса.
В западных областях - облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура ночью -1 ...- 9 градусов, днем +2 ...- 3 градуса.
На юге страны также облачно, возможен небольшой мокрый снег, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Температура ночью -2 ...- 7 градусов, днем +2 ...- 3 градуса.
В восточных областях местами ожидается небольшой мокрый снег, туман, на дорогах гололедица. Температура ночью -3 ...- 9 градусов, днем +1 ...- 4 градуса.
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Житомир+30°... +20°
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Запорожье+31°... +19°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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