В США над озером поднялась огромная стена пара (видео)

Жители порта Дулут (штат Миннесота) увидели гигантскую стену пара, поднимающуюся над озером Верхнее — самым большим по площади пресным озером мира, которое входит в систему Великих озер.

Пар поднимался над водой на десятки метров / скриншот

Об этом сообщает "Медуза".

Читайте также Жителей Украины предупреждают о тумане

Стена пара образовалась из-за того, что вода в озере была теплой, а температура воздуха опустилась до -18 градусов. Пар поднимался над водой на десятки метров, из-за чего стоящие на берегу здания и проплывающие мимо суда казались крошечными.