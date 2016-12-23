В США над озером поднялась огромная стена пара (видео)

20:28, 23 декабря 2016
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Жители порта Дулут (штат Миннесота) увидели гигантскую стену пара, поднимающуюся над озером Верхнее — самым большим по площади пресным озером мира, которое входит в систему Великих озер.

Пар поднимался над водой на десятки метров / скриншот
Пар поднимался над водой на десятки метров / скриншот

Об этом сообщает "Медуза".

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Стена пара образовалась из-за того, что вода в озере была теплой, а температура воздуха опустилась до -18 градусов. Пар поднимался над водой на десятки метров, из-за чего стоящие на берегу здания и проплывающие мимо суда казались крошечными.

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