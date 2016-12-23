На Украину надвигается атмосферный фронт - принесет снег и ветер

Суббота в Украине будет без особых изменений, немного мороза ночью, немного даже до +2 градусов днем.

В воскресенье в Украину вернется снег / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В ночные часы ожидается -2-7, на западе и востоке до -10 градусов. В дневные часы от 3 мороза до 2 тепла. Без особых осадков. Разве там какая-то морось", - говорится в сообщении.

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Также, по словам синоптика, туманы останутся, ожидается гололедица.

"В воскресенье к нам прийдет атмосферный фронт, который побелит пейзаж. Ожидается снег и мокрый снег в большинстве областей Украины. На западе даже с дождем", - обещает Диденко.

Также на западе и севере в воскресенье усилится северо-западный ветер.

В Киеве в воскресенье будет выпадать снег и мокрый снег. Ночью -2-4, днем 0 -2 градуса. Туманы периодические, изморозь и гололедица.

"В воскресенье в Украине появится снег", - отметила синоптик.