Завтра Украину окутает туман

16:49, 23 декабря 2016
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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о тумане ночью и утром 24 декабря в большинстве областей Украины.

ГСЧС предупреждает о тумане 24 декабря в большинстве областей Украины / bortnikau.livejournal.com
ГСЧС предупреждает о тумане 24 декабря в большинстве областей Украины / bortnikau.livejournal.com

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Жителей Украины предупреждают о тумане

По данным синоптиков, 24 декабря ночью и утром в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Харьковской, Донецкой, Луганской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях ожидается туман, видимость 200-500 м.

В связи с этим ГСЧС обращается к гражданам с просьбой соблюдать элементарные правила безопасного поведения, в частности на автодорогах.

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