На рождественские праздники во многих канадских провинциях ожидается сильный снегопад.

На Канаду надвигается снежный шторм / Reuters

В частности, снег пройдет в Онтарио, Саскачеване и Манитобе, сообщает Winnipeg Sun.

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Ожидается, что в воскресенье может выпасть 15-30 см снега. Кроме того, снегопад будет сопровождаться сильным ветром, что ухудшит видимость на дорогах.

Также метеорологи предупреждают о снижении температуры воздуха во многих регионах и призывают людей внимательно следить за предупреждениями спасателей.

Напомним, к северо-восточному побережью Филиппин приближается тропический шторм "Нок-Тен", который, как ожидается, 23 декабря достигнет силы урагана.