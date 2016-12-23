Смог накрыл 1,88 млн кв. км территории Китая

По состоянию на 20 декабря площадь территории Китая, оказавшейся во власти смога, достигла 1,88 млн кв. км.

Смог в Китае / Reuters

Об этом свидетельствуют данные мониторинга, обнародованные Министерством охраны окружающей среды Китая, передает Xinhua.

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В среду, 21 декабря, качество воздуха в 50 китайских городах оценивалось как "серьезное загрязнение". Наивысший, "красный" уровень тревоги был объявлен в 28 городах, включая Пекин, Тяньцзинь и Шицзячжуан, "оранжевый" уровень тревоги - в 20 городах.

Ранее сообщалось, что в провинции Хэбэй из-за смога действует строгое ограничение на использование моторного транспорта по четным и нечетным датам, сокращение вредных выбросов промышленных предприятий.