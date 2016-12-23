Смог накрыл 1,88 млн кв. км территории Китая
По состоянию на 20 декабря площадь территории Китая, оказавшейся во власти смога, достигла 1,88 млн кв. км.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга, обнародованные Министерством охраны окружающей среды Китая, передает Xinhua.
В 2016 году землетрясения нанесли Китаю ущерб в размере более $900 миллионов
В среду, 21 декабря, качество воздуха в 50 китайских городах оценивалось как "серьезное загрязнение". Наивысший, "красный" уровень тревоги был объявлен в 28 городах, включая Пекин, Тяньцзинь и Шицзячжуан, "оранжевый" уровень тревоги - в 20 городах.
Ранее сообщалось, что в провинции Хэбэй из-за смога действует строгое ограничение на использование моторного транспорта по четным и нечетным датам, сокращение вредных выбросов промышленных предприятий.
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