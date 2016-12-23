В пятницу, 23 декабря, на Северном острове Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 4,6.

В Новой Зеландии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 17 километрах на северо-восток от населенного пункта Токорао. Очаг землетрясения залегал на глубине 175 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, правительство Новой Зеландии выделит $1,42 миллиарда на восстановление дорог, разрушенных землетрясением, которое всколыхнуло страну в прошлом месяце.