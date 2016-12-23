В Новой Зеландии произошло землетрясение

14:32, 23 декабря 2016
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В пятницу, 23 декабря, на Северном острове Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Flickr, Matt Katzenberger
В Новой Зеландии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В 2016 году землетрясения нанесли Китаю ущерб в размере более $900 миллионов

Эпицентр подземных толчков располагался в 17 километрах на северо-восток от населенного пункта Токорао. Очаг землетрясения залегал на глубине 175 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, правительство Новой Зеландии выделит $1,42 миллиарда на восстановление дорог, разрушенных землетрясением, которое всколыхнуло страну в прошлом месяце.

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