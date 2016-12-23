На популярных украинских маршрутах в пятницу и субботу без осадков, в воскресенье пройдет снег

13:00, 23 декабря 2016
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На автодорогах Украины в пятницу и субботу без осадков, в воскресенье пройдет снег, температура поднимется до +4°.

УНИАН
На автодорогах Украины в воскресенье пройдет снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +2°. Завтра на этом маршруте облачно с прояснениями, температура +1°...+2°. В воскресенье местами пройдет снег, до +2°.

Погода на выходные: в субботу в Украине без осадков, в воскресенье местами пройдет снег

На трассе Киев - Ужгород сегодня без осадков, температура в дороге -2°... +2°. Завтра на этом маршруте переменная облачность, температура до +3°. В воскресенье по этому маршруту снегопад, температура в дороге -2°... +3°.

На трассе Киев - Харьков сегодня переменная облачность. Температура в дороге -1°... -2°.  Завтра по этому маршруту без осадков, температура 0°... +2°. В воскресенье ожидается снегопад, до +2°. 

На Мариупольском направлении сегодня небольшая облачность, температура -2°...+1°. Завтра по этому маршруту без осадков. В воскресенье синоптики прогнозируют снег, до +2°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня без осадков. Температура в дороге 0°… +4°. В субботу на этом маршруте облачно с прояснениями. В воскресенье пройдет снег, температура до +4°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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