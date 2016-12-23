На популярных украинских маршрутах в пятницу и субботу без осадков, в воскресенье пройдет снег
На автодорогах Украины в пятницу и субботу без осадков, в воскресенье пройдет снег, температура поднимется до +4°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +2°. Завтра на этом маршруте облачно с прояснениями, температура +1°...+2°. В воскресенье местами пройдет снег, до +2°.
Погода на выходные: в субботу в Украине без осадков, в воскресенье местами пройдет снег
На трассе Киев - Ужгород сегодня без осадков, температура в дороге -2°... +2°. Завтра на этом маршруте переменная облачность, температура до +3°. В воскресенье по этому маршруту снегопад, температура в дороге -2°... +3°.
На трассе Киев - Харьков сегодня переменная облачность. Температура в дороге -1°... -2°. Завтра по этому маршруту без осадков, температура 0°... +2°. В воскресенье ожидается снегопад, до +2°.
На Мариупольском направлении сегодня небольшая облачность, температура -2°...+1°. Завтра по этому маршруту без осадков. В воскресенье синоптики прогнозируют снег, до +2°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня без осадков. Температура в дороге 0°… +4°. В субботу на этом маршруте облачно с прояснениями. В воскресенье пройдет снег, температура до +4°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+29°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+30°... +20°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+29°... +17°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+29°... +16°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+29°... +18°
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Симферополь+32°... +18°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+28°... +18°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+26°... +18°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°