Погода на выходные: в субботу в Украине без осадков, в воскресенье местами пройдет снег
Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в Украине без осадков, в воскресенье местами пройдет снег. На западе в воскресенье до +5°.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью -3°, днем +2°. В воскресенье мокрый снег, 0°...+2°.
Во Львове завтра переменная облачность, ночью -2°, днем +2°. В воскресенье пройдет снег, -3°...-2°.
В Украине сегодня практически без осадков, на западе +4° (карта)
В Луцке в субботу ночью -1°, днем +1°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью 0°, днем +2°, снегопад.
В Виннице в субботу ожидается небольшая облачность, температура воздуха -4°...0°. В воскресенье до +2°, пройдет снег.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью -5°, днем +2°. В воскресенье -3°...+1°, возможны осадки.
В Харькове в субботу небольшая облачность, температура ночью -16°, днем -8°. В воскресенье -4°...-1°, без осадков.
В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью -5°, днем 0°. В воскресенье без осадков, температура воздуха -5°...-2°.
В Симферополе завтра переменная облачность, -5°...-2°. В воскресенье -4°...0°, без осадков.
Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -4°, днем 0°. В воскресенье снегопад, температура опустится до -5°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -4°, днем 0°. В воскресенье температура опустится до -7°, облачно.
В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью -4°, днем 0°. В воскресенье -4°...0°, облачно с прояснениями.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пасмурно, температура до -6°. В воскресенье пройдет снег, ночью -6°, днем -4°.
В Моршине на Львовщине в субботу небольшая облачность, ночью -3°, днем +3°. В воскресенье снегопад, ночью 0°, днем до +2°.
В Трускавце в субботу переменная облачность, температура до +4°. В воскресенье температура днем +3°, ожидаются осадки.
С 25 декабря в Украине ожидается ухудшение погодных условий
В Сваляве завтра облачно с прояснениями, -5°, в воскресенье пройдет снег, температура воздуха -3° …-1°.
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Погода в Украине
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Винница+29°... +19°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+31°... +16°
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Житомир+30°... +20°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+29°... +17°
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Киев+30°... +20°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+29°... +16°
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Львов+28°... +14°
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Николаев+32°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+28°... +18°
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Ровно+29°... +18°
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Симферополь+32°... +18°
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Сумы+27°... +16°
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Тернополь+28°... +18°
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Харьков+29°... +17°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+26°... +18°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+28°... +18°