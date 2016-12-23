Погода на выходные: в субботу в Украине без осадков, в воскресенье местами пройдет снег

Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в Украине без осадков, в воскресенье местами пройдет снег. На западе в воскресенье до +5°.

В воскресенье в Украине пройдет снег / УНИАН

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью -3°, днем +2°. В воскресенье мокрый снег, 0°...+2°.

Во Львове завтра переменная облачность, ночью -2°, днем +2°. В воскресенье пройдет снег, -3°...-2°.

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В Луцке в субботу ночью -1°, днем +1°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью 0°, днем +2°, снегопад.

В Виннице в субботу ожидается небольшая облачность, температура воздуха -4°...0°. В воскресенье до +2°, пройдет снег.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью -5°, днем +2°. В воскресенье -3°...+1°, возможны осадки.

В Харькове в субботу небольшая облачность, температура ночью -16°, днем -8°. В воскресенье -4°...-1°, без осадков.

Прогноз на 24 декабря / УНИАН

Прогноз на 25 декабря / УНИАН

В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью -5°, днем 0°. В воскресенье без осадков, температура воздуха -5°...-2°.

В Симферополе завтра переменная облачность, -5°...-2°. В воскресенье -4°...0°, без осадков.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью -4°, днем 0°. В воскресенье снегопад, температура опустится до -5°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -4°, днем 0°. В воскресенье температура опустится до -7°, облачно.

В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью -4°, днем 0°. В воскресенье -4°...0°, облачно с прояснениями.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пасмурно, температура до -6°. В воскресенье пройдет снег, ночью -6°, днем -4°.

В Моршине на Львовщине в субботу небольшая облачность, ночью -3°, днем +3°. В воскресенье снегопад, ночью 0°, днем до +2°.

В Трускавце в субботу переменная облачность, температура до +4°. В воскресенье температура днем +3°, ожидаются осадки.

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В Сваляве завтра облачно с прояснениями, -5°, в воскресенье пройдет снег, температура воздуха -3° …-1°.

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