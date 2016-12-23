На Филиппины надвигается тропический шторм "Нок-Тен"

11:35, 23 декабря 2016
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К северо-восточному побережью Филиппин приближается тропический шторм "Нок-Тен", который, как ожидается, 23 декабря достигнет силы урагана.

На Филиппины надвигается тропический шторм / The Weather Channel
На Филиппины надвигается тропический шторм / The Weather Channel

Ожидается, что на выходных "Нок-Тен" достигнет силы урагана 2 или 3 категории, сообщает The Weather Channel.

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По прогнозам синоптиков, на севере Филиппин может выпасть более 25 см осадков. В частности, в столице Маниле ожидается сильный дождь.

Как сообщал УНИАН, последний тайфун на Филиппинах, "Хаима", разрушил или повредил все дома в городе Тугегарао.

Тогда стихия разрушила более 2 тыс. домов и повредила 12 тыс. Она нарушила дорожное сообщение и энергоснабжение во многих районах на севере страны, в том числе без электричества осталась вся провинция Кагаян.

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